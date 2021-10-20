Nainital News: 24 घंटे में चार अस्पताल घूमे, नहीं बची जान, बुजुर्ग की मौत

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दर्ज मामले में दमुवाढूंगा के मल्ला प्लाट निवासी सुनील मनोहर ने बताया कि उनके पिता सुरेंद्र लाल छह अक्तूबर की शाम करीब 6:15 बजे सब्जी लेने हाईडिल गेट गए थे। वापस लौटते समय एक तेज रफ्तार थार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और उनके दबाव में आकर चालक ने उनके पिता को नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल में ले गया। गंभीर हालत के चलते घायल को एसटीएच रेफर किया गया। यहां से आधा घंटे बाद पड़ोस के ही निजी अस्पताल भेज दिया गया। करीब एक घंटे बाद निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी गंभीर हालत का हवाला देकर बरेली स्थित निजी हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार यहां से भी चिकित्सकों ने घायल पिता को वापस ले जाने की बात कह दी। सात अक्तूबर को बुजुर्ग की घर में मौत हो गई। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से वाहन को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द चालक को हिरासत में लिया जाएगा।