फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Eight firecracker sellers were removed from Haldwani market

हल्द्वानी बाजार से बाहर हुए आठ पटाखा विक्रेता: तीन का लाइसेंस निरस्त, 11 पटाखा कारोबारियों के पास था लाइसेंस

Tue, 13 Oct 2026 08:34 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Tue, 13 Oct 2026 08:34 PM IST
सार

दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए सख्ती के बाद हल्द्वानी के आठ पटाखा विक्रेताओं ने शहर से बाहर बिक्री स्थल चुना है। तीन कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। शहर में 11 कारोबारियों के पास लाइसेंस थे, अब आठ विक्रेता ही बचे हैं। 

विज्ञापन
Eight firecracker sellers were removed from Haldwani market
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए सख्ती के बाद हल्द्वानी के आठ पटाखा विक्रेताओं ने शहर से बाहर बिक्री स्थल चुना है। वहीं, तीन कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। शहर में पटाखा बिक्री के लिए 11 कारोबारियों के पास लाइसेंस थे। तीन लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब आठ विक्रेता ही बिक्री के लिए बचे हैं हालांकि शहर की गलियों और आबादी के बीच नियमों का उल्लंघन करते हुए भी कई लोग पटाखा दुकानों का संचालन कर रहे हैं।

विज्ञापन

 

मंगलवार को नैनीताल-काठगोदाम मार्ग पर पटाखों से भरी गाड़ी में अचानक आग लग गई। दिवाली से पहले ही पटाखा विक्रेताओं ने दुकानों के लिए माल भरना शुरू कर दिया है। रिहायशी इलाकों में पटाखा दुकानें संचालित होने को लेकर भी अग्निशमन विभाग सख्त हो गया है।

विज्ञापन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में कोई भी दुकान संचालित होने की सूचना नहीं है। पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर आबादी के बीच संचालित सभी पटाखा दुकानों को खाली करा दिया गया था। अगर शहर में पटाखा दुकानों का संचालन मिलता है तो संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed