हल्द्वानी बाजार से बाहर हुए आठ पटाखा विक्रेता: तीन का लाइसेंस निरस्त, 11 पटाखा कारोबारियों के पास था लाइसेंस

दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए सख्ती के बाद हल्द्वानी के आठ पटाखा विक्रेताओं ने शहर से बाहर बिक्री स्थल चुना है। वहीं, तीन कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। शहर में पटाखा बिक्री के लिए 11 कारोबारियों के पास लाइसेंस थे। तीन लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब आठ विक्रेता ही बिक्री के लिए बचे हैं हालांकि शहर की गलियों और आबादी के बीच नियमों का उल्लंघन करते हुए भी कई लोग पटाखा दुकानों का संचालन कर रहे हैं।

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