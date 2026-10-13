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टालमटोली: फुटेज होने के बावजूद बुजुर्ग को टक्कर मारने वाला चालक गिरफ्त से दूर, पांच अक्तूबर को हुआ था हादसा

Tue, 13 Oct 2026 11:26 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Tue, 13 Oct 2026 11:26 AM IST
सार

लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ में पांच अक्तूबर को हुए हादसे में आरोपी कार चालक एक सप्ताह बाद भी फरार है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और कार नंबर होने के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। 

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Despite footage the driver who hit the elderly man remains at large in haldwani
हादसे के एक सप्ताह बाद भी आरोपी कार चालक फरार - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ क्षेत्र में पांच अक्तूबर को हुए हादसे में आरोपी कार चालक को एक सप्ताह बाद भी नहीं पकड़ पाई है। यह स्थिति तब है जब पुलिस के पास दौलिया गांव निवासी बुजुर्ग बंशीधर चंदोला को टक्कर मारने वाली कार का सीसीटीवी फुटेज भी है। गाड़ी नंबर भी पुलिस के पास है। पुलिस ने तो अब तक मामले में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की है।

 

पुलिस को दी तहरीर में रोशन चंदोला ने बताया कि उनके पिता पांच अक्तूबर को दोपहर करीब तीन बजे दौलिया गांव से हल्दूचौड़ स्थित बैंक जा रहे थे। गुमटी के पास उन्हें तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया और उसके बाद घायल को अस्पताल भिजवाया। रोशन के अनुसार पिता की कमर और जांघ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर आए हैं। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने हादसे के अगले ही दिन पुलिस को तहरीर दी लेकिन अब तक आरोपी को नहीं पकड़ा जा सका है।

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मामले में चौकी प्रभारी से जानकारी मांगी गई है। जल्द आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - हरबंस सिंह, एसपी सिटी

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