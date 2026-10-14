Nainital News: यूपीआई पर एमडीआर शुल्क स्थायी रूप से समाप्त करने की मांग

विज्ञापन



संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी अतुल कुमार गुप्ता व प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह नेगी ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में कहा कि यूपीआई करोड़ों व्यापारियों और आम लोगों के लेन-देन का प्रमुख माध्यम है। इस पर शुल्क लगने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संवाद विज्ञापन

संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी अतुल कुमार गुप्ता व प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह नेगी ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में कहा कि यूपीआई करोड़ों व्यापारियों और आम लोगों के लेन-देन का प्रमुख माध्यम है। इस पर शुल्क लगने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संवाद

हल्द्वानी। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट खत्म कराने की मांग की है। संगठन ने 15 जनवरी तक राहत देने के निर्णय का भी स्वागत किया है।