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इस मार्ग पर चुकटी, देवरिया, पनचक्की फार्म, गोल्ज्यू देवता मंदिर के अलावा कई औद्योगिक संस्थानों में आने-जाने वालों की भारी भीड़ रहती है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए मुख्य बाजार आना पड़ता है लेकिन सर्विस लेन नहीं होने से उन्हें जान हथेली पर रखकर हाईवे पर ही चलना पड़ता है। बसंत गार्डन कॉलोनी के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कॉलोनी का कट टोल पर होने से लोगों को हाईवे पार करने में जोखिम उठाना पड़ता है। इस हिस्से में हुई दुर्घटनाओं में कई निर्दोष लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है।आदित्य चौक से देवरिया टोल तक बसंत गार्डन की ओर सर्विस रोड का निर्माण नहीं होना गंभीर समस्या है। लोगों को मुख्य हाईवे पर ही आवागमन करना पड़ता है। -गियारसी लाल अग्रवाल, अध्यक्ष, अग्रवाल सभाक्षेत्र में आबादी और औद्योगिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।सड़क से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का विकास भी उसी अनुपात में होना चाहिए। सर्विस रोड का अभाव बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और रोज काम पर जाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर रहा है। -सतीश अरोरा, निवासी बसंत गार्डनपुलभट्टा से रुद्रपुर तक सर्विस लेन बदहाल है। सर्विस लेन के बीच में खंभे खड़े हैं और अधिकांश स्थानों पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। सरकार और एनएचएआई लोगों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। -संतोख सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय सिख संगठनसर्विस लेन पर हुए कब्जों को हटाया जाएगा। यहां मनमाने ढंग से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर्विस लाइन पार्किंग के लिए नहीं बनी है यह बात लोगाें को समझनी होगी। -हिमांशु कफल्टिया, एसडीएम, किच्छा।