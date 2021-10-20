Nainital News: जमरानी बांध परियोजना में लगेगी डैम सेफ्टी वर्कशॉप
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 08 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना इकाई के लगे कार्मिकों और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को कार्यशाला के जरिये बांध सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी।
जमरानी परियोजना के उप महाप्रबंधक बीबी पांडे ने कार्यशाला आयोजित करने के लिए डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (डीएसओ) के चेयरमैन को पत्र भेजा है। बीबी पांडे ने बताया कि वर्कशॉप में बांध की संरचना, मजबूती, जलभराव क्षमता, सीपेज, लीकेज और दरारों की निगरानी, जलाशय के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल और निकासी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन
जमरानी परियोजना के उप महाप्रबंधक बीबी पांडे ने कार्यशाला आयोजित करने के लिए डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (डीएसओ) के चेयरमैन को पत्र भेजा है। बीबी पांडे ने बताया कि वर्कशॉप में बांध की संरचना, मजबूती, जलभराव क्षमता, सीपेज, लीकेज और दरारों की निगरानी, जलाशय के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल और निकासी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन