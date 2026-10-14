हल्द्वानी: बस में सवारियां भरने को लेकर विवाद, केमू चेयरमेन के बेटे पर अवैध वसूली का आरोप; प्राथमिकी दर्ज

हल्द्वानी शहर के काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास कैंची धाम जाने वाली बसों में सवारियां भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला सात अक्तूबर की सुबह का है। निजी बस मालिक पुरानी चुंगी निवासी देवेश चौहान ने केमू चेयरमेन के बेटे नंदन सिंह नयाल पर अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं पॉलीशीट निवासी नंदन सिंह नयाल ने तीन लोगों पर सवारी भरने पर झगड़ा करने और बीच-बचाव करने पर सिर फोड़ने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने 14 अक्तूबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

नंदन सिंह नयाल ने दर्ज मामले में पुलिस को बताया कि सात अक्तूबर की सुबह करीब 7 बजे वह कैंचीधाम जाने वाली सवारियां भरने के लिए रेलवे स्टेशन के पास खड़े थे। तभी दो वाहन चालकों को सवारियों के चक्कर में लड़ते देखा और बीच-बचाव करने पहुंच गए। आरोप है कि झगड़े के दौरान पुरानी चुंगी निवासी आयुष चौहान, सत्यम चौहान और जयदीप चौहान ने उनका सिर फोड़कर लहूलुहान कर दिया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वहीं दूसरे पक्ष के देवेश चौहान ने दर्ज मामले में बताया कि वह तीन निजी बसों का संचालन करते हैं। प्रत्येक बस में दो सवारियों का किराया वह केमू में जमा करते हैं।

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आरोप है कि केमू चेयरमेन के बेटे नंदन सिंह नयाल तय किराये के अतिरिक्त वसूली करते हैं। मना करने पर बस संचालित न होने की धमकी भी देते हैं। बताया कि 7 अक्तूबर की सुबह जब वह सवारियां भर रहे थे, तब आरोपी अपने साथी के साथ वहां पहुंचा और अवैध वसूली करने लगा। जब उन्होंने मना किया, तब आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे और तहरीर दी।

सात अक्तूबर को जिस समय की वारदात दोनों पक्षों ने बताई है, उस समय की सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपी और वादी पक्ष के बयान भी दर्ज कराए जा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

