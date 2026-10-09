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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   CM Dhami in Haldwani today; will participate in a traders' conference.

Nainital News: सीएम धामी आज हल्द्वानी में, व्यापारी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

Fri, 09 Oct 2026 12:40 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 09 Oct 2026 12:40 AM IST
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CM Dhami in Haldwani today; will participate in a traders' conference.
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर आ रहे हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री नौ अक्तूबर को डिग्री कॉलेज हैलीपेड बागेश्वर से अपराह्न 12:35 बजे प्रस्थान कर 1:05 बजे एफटीआई हैलीपेड हल्द्वानी पहुंचेंगे। अपराह्न 1:20 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार हल्द्वानी पहुंचकर प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अपराह्न 2:20 बजे से अपराह्न 3 बजे तक का समय आरक्षित रखा गया है। धामी अपराह्न 3:20 बजे एफटीआई हैलीपेड हल्द्वानी से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे।
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