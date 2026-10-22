हल्द्वानी: बैक करते समय कार खाई में गिरी, चीख-पुकार सुनकर दौड़े लोग, युवक-युवती घायल; पुलिस ने किया रेस्क्यू

हल्द्वानी शहर के काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र स्थित जंतवाल गांव के पास 21 अक्तूबर की देर रात एक कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा गाड़ी बैक करते समय हुआ। गनीमत रही कि कार पेड़ और झाड़ियों से टकराकर बीच में ही फंस गई और खाई में नीचे तक नहीं पहुंची।

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