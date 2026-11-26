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प्रतियोगिता में अर्थजई बिजलवान और तुषार सैनी ने स्वर्ण पदक जीते। तेहाना एसके को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अक्षय ओड, भूपेंद्र, नितेश सिंह, नरेश सिंह और प्रशस्ति ने कांस्य पदक जीते। उत्तराखंड ताइक्वांडो एवं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की योजना है। इसके लिए संबंधित विभाग से बातचीत की जा रही है। पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुभवी प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आनंद सिंह बोरा, सचिव रवि शंकर सिंह फर्स्वाण, सलाहकार रमेश खर्कवाल, समन्वयक प्रदीप जोशी आदि ने खिलाड़ियों को बधाई दी।फोटो- 25 एचएलडी 03- इंडिया इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ी। स्रोत: एसोसिएशनराज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता के लिए नैनीताल की टीम चयनितहल्द्वानी। राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति बालक अंडर-21 फुटबाल प्रतियोगिता के लिए बुधवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित हुआ। इसमें 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कोच आनंद देव ने बताया कि हर्ष कुमार, गौरव आर्या, चंद्रशेखर, वंश आर्या, वैभव चंद्रा, ध्रुव कुमार आर्या, लक्की आर्या, गौरव चंद्र, नितिन सरकार, आदित्य कुमार, मयंक टम्टा, अर्जुन कुमार और हर्षित को टीम में शामिल किया गया हैं। टीम बृहस्पतिवार को अल्मोड़ा के एचएन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए रवाना होगी। संवाद