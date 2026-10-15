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Nainital News: मत्स्य पालकों की आजीविका का साधन बनेगी जलकृषि प्रणाली

Thu, 15 Oct 2026 01:01 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 15 Oct 2026 01:01 AM IST
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Aquaculture systems will become a source of livelihood for fish farmers.
भीमताल(नैनीताल)। केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल की ओर से मल्ला रामगढ़ क्षेत्र के प्रगतिशील मत्स्य पालक पृथ्वी सिंह के प्रक्षेत्र में हाइब्रिड रिसर्कुलेटिंग जल कृषि प्रणाली की स्थापना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है। प्रधान वैज्ञानिक डॉ. रविंद्र पतियाल और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ राजेश एम ने किसानों को हाइब्रिड रिसर्कुलेटिंग जल कृषि प्रणाली की कार्यप्रणाली, तकनीकी विशेषताओं, उपयोगिता और मत्स्य उत्पादन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। संस्थान के निदेशक डॉ अमित पांडे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में 60 किसानों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, मत्स्य विभाग सहायक निदेशक रजनी देवरिया आदि मौजूद रहे।
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