Nainital News: ऑल सेंट्स कॉलेज ब्लू ने जीती बास्केटबाल ट्रॉफी

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विजेता टीम की ओर से कप्तान जायना रहमान ने सर्वाधिक 20 अंक बटोरे जबकि अनन्या पिमोली ने 8 अंकों का योगदान दिया। प्रतिद्वंद्वी टीम की जीनत परवीन ने अपनी टीम के लिए सात अंक जुटाए। समापन समारोह में पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी नरेंद्र सिंह बिष्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर विजेताओं को पुरस्कृत किया। टूर्नामेंट में मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर की विभु साह को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर व आकांक्षा को सर्वश्रेष्ठ फीडर चुना गया। वहीं, ऑल सेंट्स की नंदिनी बिष्ट सर्वश्रेष्ठ रिबाउंडर, अनन्या पिमोली सर्वश्रेष्ठ शूटर और कप्तान जायना रहमान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं। इस मौके पर प्रधानाचार्या एंजिना रिचर्ड्स आदि मौजूद रहे।सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ए और एलपीएस ने जीते मुकाबलेनैनीताल। मल्लीताल खेल मैदान में आयोजित की जा रही 43वीं अंतरविद्यालयी फुटबाल प्रतियोगिता के तहत खेले गए मुकाबलों में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ‘ए’ और एलपीएस ने जीत दर्ज की।पहले मुकाबले में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ‘ए’ ने आरएसएसएसवी की टीम को 1-0 के करीबी अंतर से शिकस्त दी। दूसरे मैच में एलपीएस की टीम पूरी तरह छाई रही। एलपीएस ने एकतरफा खेल का प्रदर्शन करते हुए सेंट जेवियर्स स्कूल को 4-1 के बड़े अंतर से धूल चटा दी। दिन का तीसरा और अंतिम मुकाबला सनवाल स्कूल ब्लू और पीपीजेएसवी ‘बी’ के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी, जिसके चलते निर्धारित समय तक मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस मौके पर डीएसए महासचिव मनोज जोशी, पंकज बर्गली, पवन आदि मौजूद रहे।