फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Agricultural equipment distributed to farmers

Nainital News: किसानों को बांटे कृषि उपकरण

Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Agricultural equipment distributed to farmers
लालकुआं। कृषि विभाग की परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत मोटाहल्दू के जैविक गांव पदमपुर देवीलिया में किसानों को कृषि उपकरण वितरित किए गए। योजना के प्रथम चरण में 21 किसानों को एक-एक स्प्रे पंप और जैविक खाद बनाने के लिए ड्रम उपलब्ध कराए गए। एनजीओ मनोरमा डबराल, जन कल्याण समिति के भरत बोरा और जैविक प्रशिक्षक अनिल पांडे ने किसानों को जैविक कृषि पद्धतियों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और जैविक प्रशिक्षक अनिल पांडे मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed