नैनीताल: हाईकोर्ट में सम्मान समारोह, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और स्थाई न्यायाधीश का शॉल ओढ़ाकर स्वागत

नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को बार सभागार में नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और स्थाई न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने दोनों न्यायाधीशों को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने वकालत के शुरुआती दिनों के संघर्षों को साझा किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और निरंतर मेहनत के बल पर ही इस मुकाम तक पहुंचना संभव हुआ है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से अपने पेशे के प्रति समर्पित रहने और निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के शुरुआती दौर में अधिवक्ताओं के पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और चैंबर उपलब्ध नहीं थे। उस समय अधिवक्ताओं ने पेड़ों के नीचे बैठकर बारिश और बर्फबारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी काम किया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने भी अधिवक्ता के रूप में उस दौर को देखा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है।

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बार एसोसिएशन अब अपने 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और उम्मीद है कि यह देश की अग्रणी बार एसोसिएशनों में स्थान बनाएगी। बार अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। इससे प्रदेश की परिस्थितियों को समझने और न्याय की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचने वाले लोगों को समय पर न्याय दिलाने में मदद मिल सकती है।कार्यक्रम में एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर, बार एसोसिएशन के सचिव सौरभ अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल योगेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भट्ट, पुष्पा जोशी, आरके रायजादा, पीयूष गर्ग, अरविंद वशिष्ठ, एसके जैन, एमसी कांडपाल, केपी उपाध्याय, संदीप टंडन, अमरमूर्ति शुक्ला, पीएम पिंगल, राहुल नेगी, ज्ञानमति कुश्वाहा, प्रभा नैथानी, भुवनेश जोशी, शैलेंद्र नौटियाल, सुरेश भट्ट, रमन साह, अविनाश खंडूरी, शैलेंद्र चौहान, अमजोत चड्ढा, शिवानंद भट्ट, नलिन सौन, प्रमोद बेलवाल, कासिफ जाफरी, मीना बिष्ट, शिवांगी गंगवार, सुहास रतन जोशी, कैलाश तिवारी, अरविंद शर्मा, योगेश पचौलिया और सौरभ पांडे सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे।