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Nainital News: मल्लीताल लकड़ी टाल में बनेगा वेंडिंग जोन

Sun, 04 Oct 2026 01:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 04 Oct 2026 01:34 AM IST
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A vending zone will be set up at the Mallital Lakdi Taal.
नैनीताल। शहर में व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। मल्लीताल स्थित लकड़ी टाल क्षेत्र में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से 120 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर ऑनलाइन कर दिया है। वेंडिंग जोन के निर्माण के बाद सड़क किनारे और अन्य स्थानों पर अस्थायी तौर पर दुकानें लगाने वाले व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान मिल सकेगा। लोनिवि के सहायक अभियंता जीएस जनौटी ने बताया कि दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वेंडिंग जोन में 120 दुकानों के निर्माण से छोटे व्यापारियों को स्थायी और निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने की योजना है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तेजी से की जाएगी।
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