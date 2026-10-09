Nainital News: बिंदुखत्ता राजस्व गांव के लिए कल निकालेगा मशाल जुलूस

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लालकुआं। बिंदुखत्ता राजस्व गांव की मांग के लिए को लेकर इंडिया गठबंधन 10 अक्टूबर को मशाल जुलूस निकालेगा। यह जानकारी देते हुए इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भुवन जोशी ने बताया कि शनिवार को शाम शहीद स्मारक से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जत्था मशालें लेकर लालकुआं शहर में कूच करेगा और रेलवे स्टेशन चौराहे से वापस अनशन स्थल पर आएगा। उन्होंने कहा कि मशाल जुलूस को लेकर जोरदार तैयारी की जा रही है।