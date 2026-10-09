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Nainital News: बिंदुखत्ता राजस्व गांव के लिए कल निकालेगा मशाल जुलूस

Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
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A torchlight procession will be taken out tomorrow for the Bindukhatta revenue village.
लालकुआं। बिंदुखत्ता राजस्व गांव की मांग के लिए को लेकर इंडिया गठबंधन 10 अक्टूबर को मशाल जुलूस निकालेगा। यह जानकारी देते हुए इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भुवन जोशी ने बताया कि शनिवार को शाम शहीद स्मारक से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जत्था मशालें लेकर लालकुआं शहर में कूच करेगा और रेलवे स्टेशन चौराहे से वापस अनशन स्थल पर आएगा। उन्होंने कहा कि मशाल जुलूस को लेकर जोरदार तैयारी की जा रही है।
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