Nainital News: लालकुआं से छपरा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 05090 लालकुआं-छपरा त्योहार विशेष ट्रेन पांच और 12 दिसंबर को लालकुआं से दोपहर 12:35 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन किच्छा से दोपहर 12:57 बजे, भोजीपुरा से 14:35 बजे, पीलीभीत से 15:35 बजे, पूरनपुर से 16:32 बजे, मैलानी से शाम 18:00 बजे, गोला गोकरननाथ से 18:22 बजे, लखीमपुर से 18:52 बजे और सीतापुर से 19:50 बजे रवाना होगी। ट्रेन गोंडा से रात 22:45 बजे और बस्ती से 23:52 बजे गुजरेगी।अगले दिन गोरखपुर से रात 02:00 बजे, कप्तानगंज से 03:02 बजे, पडरौना से 04:02 बजे, तमकुही रोड से 04:52 बजे, थावे से 05:55 बजे और सीवान से सुबह 06:55 बजे प्रस्थान कर सुबह 08:10 बजे छपरा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05089 छपरा-लालकुआं त्योहार विशेष ट्रेन 6 और 13 दिसंबर को छपरा से सुबह 11:40 बजे प्रस्थान करेगी। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन अगले दिन सुबह 05:45 बजे लालकुआं पहुंचेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस विशेष ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे।