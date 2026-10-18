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Nainital News: 23 अक्तूबर को लगेगा रोजगार मेला

Sun, 18 Oct 2026 02:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 18 Oct 2026 02:03 AM IST
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A job fair will be held on October 23.
नैनीताल। जिला सेवायोजन कार्यालय नैनीताल की ओर से 23 अक्तूबर को नैनीताल क्लब के शैले हॉल में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले मेले में विभिन्न कंपनियों और नियोजकों की ओर से अलग-अलग पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार और टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।
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रोजगार मेले में मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, पुखराज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, नमः होटल नैनीताल, एसबीआई (इनोवोसॉर्स), आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एआईएमटी हल्द्वानी और क्वेस कॉर्प लिमिटेड (टाटा मोटर्स) सहित अन्य नियोजक प्रतिभाग करेंगे। मेले में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक और होटल मैनेजमेंट की योग्यता रखने वाले 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार 10 हजार से 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने बायोडाटा के साथ शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाणपत्रों और अंक पत्रों की छायाप्रतियां लेकर पहुंचना होगा।
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