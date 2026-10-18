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Nainital News: ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की मौत

Sun, 18 Oct 2026 02:05 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 18 Oct 2026 02:05 AM IST
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18-year-old youth dies after being hit by a train
लालकुआं। किच्छा लालकुआं रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा आनंदपुर क्षेत्र में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान किच्छा के गडरिया बाग निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अमित मजदूरी करने जा रहा था। इसी दौरान किच्छा से लालकुआं जा रही ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व प्रधान रूप सिंह ने बताया कि मृतक के परिवार में दो बहनें और एक भाई हैं। महज 18 वर्ष की उम्र में अमित की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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