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Nainital News: आईटीआई में अनुदेशकों के 1200 पद, आधे खाली

Sat, 17 Oct 2026 01:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 17 Oct 2026 01:53 AM IST
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1,200 instructor posts in ITIs; half remain vacant
हल्द्वानी। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में छात्रों का मोह भंग हो रहा है। वजह है, पढ़ाने वाले गुरुजी ही नहीं हैं। अनुदेशकों की भारी कमी से प्रदेश में आईटीआई की छात्रसंख्या लगातार गिर रही है।
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प्रदेश में कुल 32 ट्रेड चल रहे हैं जिनमें 10 अत्याधुनिक ट्रेड शामिल हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। प्रदेश में कुल 7000 सीटें हैं जिन पर सिर्फ 5500 दाखिले हुए हैं। अनुदेशकों के कुल 1200 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 600 अनुदेशक ही तैनात हैं। कुछ आईटीआई तो शिक्षकों के अभाव में बंद पड़े हैं, इसके बावजूद भी 300 पद रिक्त हैं।
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मामले पर निदेशक संजय कुमार ने बताया कि हाल ही में 370 अनुदेशकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था जिसमें से 174 पदों पर नियुक्ति हुई है। फिर से नियुक्ति के लिए नया प्रस्ताव भेजा गया है। निदेशक ने माना कि अनुदेशकों की कमी के साथ छात्रों में भी आईटीआई के प्रति उत्साह में कमी आई है जो छात्रसंख्या कम होने की एक बड़ी वजह है। बता दें कि सरकार अगर जल्द भर्ती नहीं करती तो आधुनिक ट्रेड भी कागजों में ही रह जाएंगे।
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