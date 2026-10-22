कोटद्वार: मथगांव के पास हादसा, अचानक स्टीयरिंग लॉक होने से खाई में गिरी कार, चार लोग थे सवार

लैंसडौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमखाल-द्वारीखाल मार्ग पर मथगांव के पास बृहस्पतिवार को एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चारों को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने घायलों को गुमखाल के बंगाली चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिलाया। इसके बाद सभी को उनके घर कोटद्वार भेज दिया गया।

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