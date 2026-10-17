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Haridwar News: कंपनी जाने की बात कहकर निकला युवक लापता

Sat, 17 Oct 2026 05:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 05:19 PM IST
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Youth from Rawli Mahdood goes missing
हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में कंपनी में ड्यूटी करने की बात कहकर घर से निकला एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। रावली महदूद निवासी पायल ने पुलिस को बताया कि उनके पति विजय 10 अक्तूबर को रात की ड्यूटी करने की बात कहकर घर से निकले थे। जब उसने कंपनी में जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि विजय वहां पहुंचे ही नहीं। अपने साथ हेलमेट और मोबाइल फोन भी ले गए थे, जबकि कंपनी में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। घर से निकलने से पहले बैंक खाते से दो हजार रुपये भी निकाले। घर में रखे सोने के आभूषण, जिनमें पायल, चुटकी, दो जोड़ी मंगलसूत्र और सोने की लौंग भी अपने साथ ले गए। थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है। संवाद
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