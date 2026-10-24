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Haridwar News: किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 06:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:08 PM IST
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Youth arrested for allegedly raping a teenage girl
गाजीपुर यूपी के ध्यानार्थ...
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- सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने जेल भेजा

संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। विभिन्न स्थानों पर दबिश दिए जाने के बाद आरोपी शनिवार को खुद थाने पहुंच गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, 22 अक्तूबर को एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ आदर्श यादव निवासी ग्राम जलालपुर, माहपुर सैदपुर गाजीपुर यूपी ने दुष्कर्म किया है। आरोप है कि किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद उसने 22 तारीख को उससे दुष्कर्म किया। किसी को कुछ बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। डरी सहमी किशोरी घर लौटी और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी।
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एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी। दबिश के बाद आरोपी 24 अक्तूबर को खुद थाने पहुंचा। इसके बाद विवेचक ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।
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