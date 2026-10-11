Haridwar News: बारिश के बाद भगत सिंह चौक पर जलभराव, लगा जाम

विज्ञापन

- टिबड़ी अंडरपास से निकले वाहन, राहगीरों को हुई परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। रविवार को हुई झमाझम बारिश के बाद भगत सिंह चौक पर जलभराव होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। अंडरपास में पानी भरने के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, वाहन टिबड़ी अंडरपास से होकर पुराना रानीपुर मोड़ से होकर निकले। ऐसे में वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनी रही।दोपहर से देर शाम तक हुई बारिश के चलते भगत सिंह चौक पर रेलवे पुलिया के नीचे जलभराव होने से एक तरफ से निकलने वाले वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। यहां से रानीपुर मोड़ की तरफ से जाने वाले वाहनों को डायवर्ट करते हुए बैरिकेडिंग कर टिबड़ी अंडरपास की तरफ से भेजे गए। वहीं, रानीपुर मोड़ से भगत सिंह चौक की तरफ आने वाले वाहन भी इसी मार्ग से होकर गुजरते रहे। इसके चलते वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई।दोपहिया वाहन सवारों को जाम से बचने के लिए कॉलोनियों के मार्गों से होकर गुजरना पड़ा। दोनों साइड से वाहन आ जाने के कारण काफी देर तक जाम की स्थिति बनती रही। ऐसे में वाहन चालकों के साथ ही राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।