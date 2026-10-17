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Haridwar News: 26 लाख रुपये की अनियमितता में वीपीडीओ निलंबित

Sat, 17 Oct 2026 07:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:34 PM IST
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VPDO suspended over irregularities amounting to Rs 26 lakh
डीपीआरओ ने की कार्रवाई, लक्सर ब्लॉक क्षेत्र का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। ग्राम पंचायत विकास योजना बिना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए 26 लाख लाख रुपये निकालने की अनियमितता में वीपीडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने एडीओ पंचायत लक्सर की संस्तुति रिपोर्ट पर की है।

दरअसल, लक्सर के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की ओर से सात सितंबर को डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह को संस्तुति रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें बताया कि क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुशील सती ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया।
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उसने बिना जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड किए ग्राम पंचायत अकबरपुर उद की 6.66 लाख, दरगाहपुर 9.45 लाख, मुंडाखेडा कलां की 9.44 और नेतवाला सैदाबाद 0.51 लाख समेत कुल 26.06 लाख रुपये नियम विरुद्ध तरीके से निकाल ली। यह राज्य वित्त की चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त थी।
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उन्होंने डीपीआरओ को बताया कि बिना जीपीडीपी अपलोड किए धनराशि निकालकर घोर वित्तीय अनियमितता और शासकीय धनराशि के दुरुपयोग किया है। एडीओ पंचायत की ओर से 22 अगस्त 2026 को नोटिस भेजकर मांगे गए स्पष्टीकरण का भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुशील सती ने कोई जवाब नहीं दिया, जो अनुशासनहीनता और उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है। यही नहीं उच्चाधिकारी की ओर से अन्य मामलों में भी चाहे गए स्पष्टीकरण आदि का ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की ओर से उत्तर नहीं दिए जाने की शिकायतें पाई गई हैं। इसे डीपीआरओ ने गंभीर अपराध मानते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुशील सती को निलंबित कर दिया है। उन्हें लक्सर ब्लॉक से हटाकर बहादराबाद ब्लॉक मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।
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