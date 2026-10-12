फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Vigilance awareness program organized in Hetampur village

Haridwar News: हेतमपुर गांव में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Mon, 12 Oct 2026 06:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:28 PM IST
विज्ञापन
Vigilance awareness program organized in Hetampur village
सिडकुल। बीएचईएल ने हेतमपुर आन्नेकी गांव में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार चल रहे सतर्कता जागरूकता अभियान का हिस्सा था, जो 17 अगस्त से 16 नवंबर तक मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ हुई जिसमें ग्रामीणों ने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया। बीएचईएल अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्कता आयोग की मुहिम की जानकारी दी और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ जनभागीदारी के महत्व से परिचित कराया। इस अवसर पर प्रमुख (सतर्कता) आरके श्रीवास्तव और ग्राम प्रधान अंकित सहित बड़ी संख्या में गांववासी उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed