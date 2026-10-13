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Haridwar News: अवैध रबर व प्लास्टिक जलाने पर दो कोल्हू सील, नोटिस जारी

Tue, 13 Oct 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:49 PM IST
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Two crushers sealed for burning rubber and plastic.
फोटो
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ग्रामीणों की शिकायत पर मरगूबपुर-रतनपुर में पहुंची टीम
संवाद न्यूज एजेंसी
बहादराबाद। कोतवाली क्षेत्र के मरगूबपुर और रतनपुर गांव में संचालित दो कोल्हू में ईंधन के रूप में अवैध तरीके से रबर और प्लास्टिक जलाने पर सील किया गया।
ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर प्रशासनिक टीम ने मंगलवार सुबह मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान रबर और प्लास्टिक जलता हुआ पाए जाने पर कोल्हू को सील कर दिया गया। साथ ही संचालक को विभागीय कार्रवाई के तहत नोटिस जारी किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि मरगूबपुर रतनपुर में संचालित कोल्हू में रबर जलाए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की।
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जांच के दौरान कोल्हू में ईंधन के रूप में रबर और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाना पाया गया। उन्होंने बताया कि रबर और प्लास्टिक जलने से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा था। इसे देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए कोल्हू को सील कर दिया गया। साथ ही संचालक रशीद और फरमान निवासीगण मरगूबपुर रतनपुर को विभागीय कार्रवाई के तहत नोटिस जारी किया गया है।
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