फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   The Municipal Corporation removed 8 tonnes of waste.

Haridwar News: गंगा सफाई अभियान में नगर निगम ने निकाला 8 टन कचरा

Thu, 22 Oct 2026 06:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:24 PM IST
विज्ञापन
The Municipal Corporation removed 8 tonnes of waste.
फोटो :
विज्ञापन

- कुंभ की तैयारियों के क्रम में व्यापक स्तर पर वार्षिक बंदी में की जा रही है नहर की सफाई
- कई सामाजिक संस्थाओं ने भी टीम के साथ उतरकर गंगा की गोद को साफ किया
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। गंगा बंदी के दौरान नगर निगम हरिद्वार ने मायापुर हेड रेगुलेटर पर महा सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में लगभग आठ टन कूड़ा-कचरा हटाया गया। इसमें कई सामाजिक संस्थाओं और संगठनों ने भी सहयोग दिया। इसमें एकम्स ग्रुप ने गंगा घाटों की स्वच्छता में सक्रिय रूप से योगदान दिया।
नगर आयुक्त नंदन कुमार के नेतृत्व में नगर निगम की टीम अभियान डाम कोठी के निकट स्थित मायापुर हेड रेगुलेटर से चलाया। उन्होंने अधिकारियों को गंगा क्षेत्र, घाटों और रेगुलेटरों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नंदन कुमार ने कूड़े-कचरे के समयबद्ध संग्रहण और उचित निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने सफाई कार्यों की नियमित निगरानी और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने को कहा।
विज्ञापन

गंगा क्षेत्र की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। एकम्स ग्रुप पिछले करीब 19 वर्षों से गंगा स्वच्छता अभियान चला रहा है। इस वर्ष अग्रसेन घाट से मालवीय घाट तक लगभग 2.7 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की योजना है। कुंभ 2027 के तहत एकम्स के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। एकम्स के प्रबंध निदेशक संदीप जैन ने कहा कि मां गंगा की स्वच्छता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने समाज से गंगा में कचरा और प्लास्टिक न डालने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed