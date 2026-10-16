Haridwar News: एआरटीओ ने धनौरी में 80 वाहनों के चालान काटे

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परिवहन विभाग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाता है। शुक्रवार को भी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान शुक्रवार सुबह से ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की के निर्देश पर धनौरी तथा बहादराबाद मार्ग पर चला। चेकिंग से बचने के लिए कई वाहन चालक कृषि विज्ञान केंद्र, धनौरी के सामने से गुजरने वाले संपर्क मार्ग का सहारा लेते दिखाई दिए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि शुक्रवार को करीब 80 वाहनों के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संवाद

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धनौरी। धनौरी क्षेत्र में चलाए गए चेकिंग अभियान का व्यापक असर दिखाई दिया। इस दौरान करीब 80 वाहनों के चालान किए गए। चेकिंग से बचने के लिए कई वाहन चालक संपर्क मार्गों से भागते नजर आए।