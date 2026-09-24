Haridwar News: दुकान से सामान लेने गई किशोरी लापता

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हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र एक पॉश कॉलोनी में दुकान से सामान लेने गई 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी कक्षा आठ में पढ़ती है। 23 सितंबर की शाम वह कॉलोनी में दुकान से सामान लेने गई थी। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। किशोरी अपने साथ मोबाइल भी ले गई थी, जो लगातार बंद आ रहा है। परिजनों ने रिश्तेदारी और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि तलाश की जा रही है। संवाद