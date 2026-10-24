फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Students showcased their brilliance at the exhibition.

Haridwar News: विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने बिखेरी मेधा की चमक

Sat, 24 Oct 2026 05:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
Students showcased their brilliance at the exhibition.
फोटो
विज्ञापन

- रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉडल बने मुख्य आकर्षण


- एमसीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाई गई प्रदर्शनी
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। एमसीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रोबोटिक्स एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर मॉडल तैयार कर किताबी ज्ञान को प्रयोगों के जरिये व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक पर आधारित मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे।
शनिवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ संस्था के सचिव डॉ. अशोक शास्त्री, प्रबंधक डॉ. वीणा शास्त्री, निदेशिका डॉ. विशाखा कुमार और प्रधानाचार्य नीलम बख्शी ने किया। डॉ. अशोक शास्त्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उनमें सवाल करने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना है। रोबोटिक्स और एआई वर्तमान समय की महत्वपूर्ण तकनीक हैं।
विज्ञापन

प्रबंधक डॉ. वीणा शास्त्री ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आधुनिक तकनीक को समझने का अवसर मिलता है। निदेशिका डॉ. विशाखा कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच विकसित करना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रधानाचार्य नीलम बख्शी ने कहा कि प्रदर्शनी विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और सीखने की जिज्ञासा का परिणाम है। मॉडल तैयार करने में मनीषा आहूजा, शिल्पा मोघा, राहुल कश्यप, दिव्या कश्यप, राखी राणा और लक्ष्मी चौहान समेत अन्य शिक्षकों का सहयोग रहा। इस दौरान ऋतु सिंह, चरनजीत कौर, शिवानी गौर, शिवानी जोशी, रुचि गुप्ता, अरुण कुमार, डॉ. आरती सैनी, डिंपल शर्मा, सीमा रानी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed