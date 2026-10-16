Haridwar News: रानीमाजरा के स्कूलों का हुआ उच्चीकरण

विज्ञापन

दसवीं और 12वीं तक पढ़ सकेंगे बच्चेसंवाद न्यूज एजेंसीपथरी। रानीमाजरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हाईस्कूल) का इंटर स्तर पर उच्चीकरण किया गया। इससे बच्चे दसवीं और 12वीं तक पढ़ सकेंगे।शुक्रवार को स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में देहरादून से शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वर्चुअल दोनों स्कूलों का उच्चीकरण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि इन दोनों स्कूलों का उच्चीकरण होने से रानीमाजरा के साथ-साथ आसपास के कई गांवों के बच्चों को उच्च शिक्षा का फायदा होगा।अब यहां के बच्चों को इंटर की पढ़ाई के लिए दूसरे स्थानों पर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वह काफी समय से इन दोनों स्कूलों के उच्चीकरण के लिए प्रयासरत थीं। अब उनका यह प्रयास सफल हुआ है। इस मौके पर ग्राम प्रधान विजयेता चौहान, प्रधान पति चरण सिंह चौहान, प्रधानाचार्य आलोक कुमार, राजीव कुमार, वीरेंद्र पाल सिंह, मनोहरी भंडारी, राखी देवी, विजयपाल सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।