फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Robbery in Pathri solved within five hours

Haridwar News: पथरी में लूट का पांच घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 07:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:23 PM IST
विज्ञापन
Robbery in Pathri solved within five hours
फोटो
विज्ञापन

- आरोपियों के पास से बरामद हुआ लूटा गया सामान
- कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस तीनों को जेल भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पथरी। पुलिस ने पथरी क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पांच घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इसमें तीन आरोपियों को लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया है।
थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि वानप्रस्थ गेट कनखल रोड दयानंद नगरी ज्वालापुर निवासी नीरज चौहान ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि वह और उनके दोस्त नवलदीप कनखल हरिद्वार किसी काम से धनपुरा आए थे। वहां तीन अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। लुटेरे उनकी दो सोने की अंगूठी, एक चांदी की चेन, एक चांदी का कड़ा, एक चांदी का लॉकेट और दो मोबाइल फोन लूट ले गए।
विज्ञापन

इस घटना से पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी। पुलिस अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी दी गई। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार और फेरूपुर चौकी प्रभारी मोहन कठैत के नेतृत्व में दो अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस टीमों ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई की गई। रविदास मंदिर के पास लक्सर रोड पर पुलिस टीम ने तीन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूटा गया सारा माल बरामद कर लिया गया। बरामद सामान में सोने की अंगूठियां, चांदी की चेन, कड़ा, लॉकेट और मोबाइल फोन शामिल थे।

पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम अरुण कुमार और रितिक बताए। ये दोनों लक्सर के टांडा भागमल गांव के रहने वाले हैं। तीसरा आरोपी विशाल पथरी के शाहपुर शीतलाखेड़ा का निवासी है। दोनों पीड़ित नीरज चौहान और नवलदीप ने बरामद माल और लुटेरों की शिनाख्त की। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई के लिए आभार भी जताया। थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed