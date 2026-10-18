Haridwar News: दुष्यंत को राज्यपाल बनाने के विरोध में 22 को प्रदर्शन

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महासभा की बैठक में नियुक्ति पर जताया गया रोषमाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। पहाड़ी महासभा ने दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का विरोध किया है। महासभा ने इस नियुक्ति के खिलाफ 22 अक्तूबर को धरना-प्रदर्शन का एलान किया है। यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर होगा।रविवार को आयोजित महासभा की बैठक में इस नियुक्ति पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से धरना-प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। सतीश जोशी और डीएन जुयाल ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड की जनता की भावनाओं से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। उन्होंने इस मामले में न्याय, पारदर्शिता और जनभावनाओं के सम्मान की मांग की।अध्यक्ष तरुण व्यास और सचिव जसवन्त सिंह बिष्ट ने प्रकरण से जुड़े सवालों पर निष्पक्ष विचार की मांग की। उन्होंने संबंधित नियुक्ति के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर विष्णु दत्त सेमवाल, डीपी थपलियाल, अजय नेगी, महेश भट्ट, दीपक पांडे और गुलाब सिंह सहित कई अन्य ने हिस्सा लिया।