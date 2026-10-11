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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Power supply disrupted due to rain and strong winds.

Haridwar News: बारिश और तेज हवा के चलते बिजली आपूर्ति ठप, झेली परेशानी

Sun, 11 Oct 2026 08:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:11 PM IST
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Power supply disrupted due to rain and strong winds.
- जगह-जगह लाइनों में आए फॉल्ट, मध्य हरिद्वार में भी आपूर्ति ने सताया
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। रविवार को दोपहर से देर शाम तक हुई झमाझम बारिश और तेज हवा ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। ज्वालापुर और आसपास के देहात क्षेत्रों में कई जगह बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं, मध्य हरिद्वार में भी बिजली आपूर्ति बाधित होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने से लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए।
रविवार दोपहर मौसम बदलने के साथ बारिश शुरू हो गई। इसके बाद तेज हवा चलने से बिजली की लाइनों में जगह-जगह फॉल्ट आ गए। इसके चलते ज्वालापुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बारिश थमने के बाद कई जगहों पर मरम्मत का कार्य पूरा करने के बाद आपूर्ति सुचारू की गई। उधर, मध्य हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में भी बारिश के दौरान बिजली कटौती होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं।
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अचानक बिजली गुल होने से घरों के जरूरी काम प्रभावित हुए। बारिश के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को बहाली का इंतजार करना पड़ा। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता प्रदीप चौधरी ने बताया कि मौसम को देखते हुए एहतियातन शटडाउन लिया जाता है। कई जगहों पर फाल्ट के कारण सप्लाई बंद हुई।
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