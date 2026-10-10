फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Police placed Congress members under house arrest.

Haridwar News: पुलिस ने किया कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट, दिल्ली जाने से रोका

Sat, 10 Oct 2026 08:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
Police placed Congress members under house arrest.
- कांग्रेसियों ने लगाया सरकार पर हठधर्मिता का आरोप
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इससे उन्हें दिल्ली जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में जाने से रोक दिया गया। इस पर कांग्रेसियों ने सरकार पर हठधर्मिता के आरोप लगाये।

कैश खुराना, महेश प्रताप सिंह राणा, पार्षद विवेक भूषण विक्की, दिव्यांश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। किसी को अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से अघोषित आपातकाल है। जिसे जबरदस्ती देश की जनता पर थोपा जा रहा है। ज्ञानेश कुमार ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। जिसमें भाजपा सरकार की मिलीभगत है, लेकिन, कांग्रेस जनता के अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। कांग्रेस आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed