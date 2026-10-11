फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   People are getting injured after falling into potholes.

Haridwar News: गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे लोग

Sun, 11 Oct 2026 05:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 05:31 PM IST
विज्ञापन
People are getting injured after falling into potholes.
फोटो
विज्ञापन

पथरी। एकड़ रेलवे फाटक से सराय जाने वाले मार्ग पर सड़क जगह-जगह से टूट गई है और उसमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिर कर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने डीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। मेहरबान अंसारी, शौकीन अली, विक्रम चौधरी, सतीश चौधरी, संदीप चौधरी, जाकिर अली, नसीम अंसारी, डॉक्टर नौशाद, आमिर कुरैशी, मुकर्रम अंसारी का कहना है कि बरसात के दिनों में सड़क जगह-जगह से टूट गई है और उसमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। जिससे दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। भक्तनपुर आबिदपुर की ग्राम प्रधान एकता पटेल का कहना है कि जल्द ही उक्त सड़क की मरम्मत के लिए डीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिला जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed