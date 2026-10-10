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जनता मोदी के साथ, विपक्ष सिर्फ तमाशा कर रहा : हिमंत बिस्वा

Sat, 10 Oct 2026 07:53 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:53 PM IST
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Opposition is just creating a spectacle: Himanta
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को नारायणी शिला पहुंचकर किया तर्पण
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मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बोले, कांग्रेस चुनाव हारने के बाद सरकार को ब्लैकमेल करती है
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। हालिया चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी काम करेगी, वह निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के साथ है, क्योंकि जनता विकास का समर्थन करती है।
हिमंत बिस्वा सरमा शनिवार को प्रसिद्ध नारायणी शिला में पहुंचकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध किए। वह निरंतर 12 वर्षों से इसी स्थान पर आकर यह अनुष्ठान पं. मनोज त्रिपाठी की मौजूदगी में संपन्न करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जनता कांग्रेस के साथ होती, तो कांग्रेस चुनाव जीतने का प्रयास करती। उनके अनुसार, कांग्रेस चुनाव हारने के बाद सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उन्होंने विपक्ष के बड़े आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन लोगों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, जो खुद को कॉकरोच कहते हैं।
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उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों की बात करनी चाहिए जो खुद को युवा और युवा शक्ति बताते हैं। उन्होंने विपक्ष के आंदोलनों में शामिल लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाया। कहा कि भारत में 140 करोड़ जनता है, लेकिन विपक्ष के साथ कितने लोग गए हैं, यह विचारणीय है। हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष के एकजुट होने के प्रयासों को केवल एक तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष तब ऐसा तमाशा करता है, जब वे पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। उनके सामने कोई ठोस विकल्प नहीं होता और लोगों में उनका सम्मान भी नहीं होता।
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उन्होंने इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को महत्वहीन बताया। कहा कि विपक्ष की ऐसी कोशिशों से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को लगातार जनता का काम करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जनता अपना आशीर्वाद देती रहेगी और समर्थन बनाए रखेगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
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