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Haridwar News: चोरी की भैंस के साथ एक गिरफ्तार, अन्य की तलाश

Tue, 13 Oct 2026 06:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:50 PM IST
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One arrested with stolen buffalo; search on for others.
पथरी। पुलिस ने भैंस चोरी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। भैंस भी बरामद कर ली गई है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम रानीमाजरा निवासी महिला ने तहरीर दी थी कि उसकी भैंस को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। सोमवार की रात मुखबिर की सूचना पर झाबरी जाने वाले मार्ग के पास से आरोपी मुकुल निवासी ग्राम पुरुषोत्तम नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। भैंस को बरामद कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। संवाद
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