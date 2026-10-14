हरिद्वार कुंभ : विकास कार्यों के सत्यापन के लिए सड़कों पर उतरे अधिकारी

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निर्माण कार्यों की प्रगति जांचने निकले मेलाधिकारी और जिलाधिकारीतय समय सीमा और गुणवत्ता पर विशेष जोरमाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। कुंभ मेला 2027 के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर अवस्थापना विकास कार्य किए जा रहे हैं। बुधवार को मेलाधिकारी सोनिका और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एक साथ निकले। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का सत्यापन किया और इसमें सुधार के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिए।मेलाधिकारी सोनिका ने सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। मेलाधिकारी ने शंकराचार्य चौक से मालवीय चौक तक सड़क और चौराहों के सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने फुटपाथ, मीडियन निर्माण और सुंदरीकरण कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान नगर आयुक्त नंदन कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।मेलाधिकारी सोनिका ने सड़कों पर खड़े क्षतिग्रस्त पोल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात और पैदल आवागमन को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया। इसके बाद, मेलाधिकारी ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के साथ माया देवी मंदिर क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने वाल्मीकि चौक होते हुए गुजरांवाला चौक तक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।अतिक्रमण देखकर तत्काल हटाने का निर्देश दिए जिलाधिकारीमेलाधिकारी और जिलाधिकारी ने गुजरांवाला धर्मशाला से शिवमूर्ति चौक तक आंतरिक गलियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिवमूर्ति चौक क्षेत्र में चल रहे सड़क सुधार और फुटपाथ निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मेलाधिकारी सोनिका ने नगर के इस व्यस्ततम क्षेत्र में सभी कार्य अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण रोकने के लिए संबंधित विभागों को निरंतर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने भगत सिंह चौक से मनसा देवी मार्ग तक फुटपाथ निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया।रात्रिकालीन निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे अपर मेलाधिकारीमेलाधिकारी ने रात्रिकालीन शिफ्ट में भी निर्माण कार्य संचालित किए जाने की स्थिति की जांच की जिम्मेदारी अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती को दी है। अपर मेलाधिकारी ने खड़खड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का जायजा लिया। पुराने दिल्ली-नीति पास मार्ग पर सड़क सुधार और फुटपाथ निर्माण कार्यों की समीक्षा की।