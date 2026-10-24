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Haridwar News: कंपनी जाने के लिए घर से निकला व्यक्ति लापता

Sat, 24 Oct 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 05:49 PM IST
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Man who left home for work goes missing
शाहजहांपुर के ध्यानार्थ...
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हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद से एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। अमित पाल (28) निवासी ग्राम रौसर कोठी, पोस्ट कोठी, जिला शाहजहांपुर यूपी हाल रावली महदूद 19 अक्तूबर की सुबह करीब 6:30 बजे कंपनी जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। पत्नी नीशू ने बताया कि उन्होंने काफी तलाश की। इसके बाद अमित की कंपनी एएलएफ इंजीनियरिंग कंपनी, हरिद्वार में जाकर भी जानकारी ली, लेकिन वहां पता चला कि वह ड्यूटी पर नहीं आए थे। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। संवाद
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