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Haridwar News: व्यक्ति से 1.14 लाख की ऑनलाइन ठगी, प्राथमिकी दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 07:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:38 PM IST
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Man defrauded of 1.14 lakh online; FIR registered.
-ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने शुरू की जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने जाल में फंसाकर रखकर 1,14,498 रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, धीरवाली निवासी व्यक्ति ने साइबर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि इसी महीने किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनसे सम्पर्क साधा और फिर उन्हें जाल में फंसा लिया। इसके बाद उनसे जानकारी हासिल कर बैंक खाते से अलग अलग बारी में 1,14,498 रुपये की धनराशि साफ कर दी।
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उस वक्त उन्हें पता नहीं चला, लेकिन बाद में उन्हें साइबर ठगी का शिकार होने का पता चला। इसके बाद साइबर थाना देहरादून में शिकायत दर्ज कराई। ई-जीरो एफआईआर कोतवाली ज्वालापुर ट्रांसफर की गई। इसके बाद पुलिस ने नौ अक्तूबर को अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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सिडकुल में व्यक्ति से 1.42 लाख की ठगी

हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र के सलेमपुर महदूद निवासी एक व्यक्ति से 1,42,564 रुपये की ठगी कर दी गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नेहरू कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें ऑनलाइन धमकाकर डराया और धोखे में रखकर 1,42,564 रुपये की धनराशि हड़प ली। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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