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Haridwar News: केएलसीए येलो ने जीता पहला अंडर-10 सीरीज मैच

Sun, 11 Oct 2026 08:39 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:39 PM IST
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KLCA Yellow wins first Under-10 series match.
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रुद्र चौधरी रहे मैन ऑफ द मैच
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। केएलसीए की ओर से अंडर-10 सीरीज शुरू की गई। इसका पहला मैच केएलसीए येलो ने जीता। रुद्र चौधरी मैन ऑफ द मैच चुने गए। खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
कृष्णा नगर कनखल में केएलसीए इंडोर में 25 ओवर के रोमांचक मैच में केएलसीए ब्लू ने केएलसीए येलो को 3 विकेट से हराया। केएलसीए येलो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 100 रन ही बनाए। टीम की ओर से वीरेंद्र यादव ने (24), यथार्थ अरोड़ा ने (11) और आरव प्रधान ने (10) रनों का योगदान दिए।
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केएलसीए ब्लू की ओर से रुद्र चौधरी ने (4),भव्य अग्रवाल ने (2), नील राज तनेजा, रुद्र भसीन और रियांश शर्मा ने (1-1) विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए केएलसीए ब्लू ने 21.2 ओवर में मैच जीत लिया। ब्लू के लिए मयंक सिंह ने (21), अपर्णव राजपूत ने (15) और निवान वाधवानी ने (10) रन बनाए। केएलसीए येलो की ओर से यथार्थ अरोड़ा ने (3), तेजस चौहान ने (2), स्वास्तिक चौहान और आरव प्रधान ने 1-1 विकेट लिया। लवलीत टांगरी ने रुद्र चौधरी को अच्छी गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया।
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