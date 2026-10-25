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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Haridwar wall near a water tank in Jwalapur collapsed suddenly damaging two vehicles

हरिद्वार: ज्वालापुर में पानी की टंकी के पास बनी दीवार अचानक गिरी, दो गाड़ियां हुईं क्षतिग्रस्त

Sun, 25 Oct 2026 11:18 AM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 25 Oct 2026 11:18 AM IST
सार

कुछ दिन पहले तक इसी स्थान पर रामलीला का आयोजन हो रहा था। दीवार के पास ही दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं।

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Haridwar wall near a water tank in Jwalapur collapsed suddenly damaging two vehicles
गाड़ी पर गिरी दीवार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हरिद्वार के ज्वालापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में पानी की टंकी के पास बनी दीवार अचानक गिर गई। हादसे में दो गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

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बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक इसी स्थान पर रामलीला का आयोजन हो रहा था। दीवार के पास ही दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं। गनीमत रही कि दीवार रामलीला समाप्त होने के बाद गिरी।

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