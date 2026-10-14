Haridwar News: प्रिंसी और अंशिका को राज्यपाल ने किया सम्मानित

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- वाद-विवाद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रत्येक को 11,000 रुपये के चेक किए गए प्रदानमाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। एसएमजेएन (पीजी) कॉलेज की दो छात्राओं प्रिंसी राजपूत और अंशिका सिंह को राज्यपाल ने सम्मानित किया है। उन्हें डॉ. आरएस तोलिया राज्य स्तरीय सूचना का अधिकार अधिनियम वाद-विवाद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रत्येक को 11,000 रुपये के चेक प्रदान किए गए।यह सम्मान लोक भवन, देहरादून में आयोजित एक समारोह में दिया गया। प्रिंसी राजपूत बीए प्रथम सेमेस्टर और अंशिका सिंह बीएससी तृतीय सेमेस्टर की छात्राएं हैं। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फाइनल राउंड में जगह बनाई।कॉलेज में मेरे सपनों का भारत विकसित भारत2047 भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना था। प्राचार्य प्रो. सुनील कुमार बत्रा ने सभी विजेताओं और छात्राओं को बधाई दी। भाषण प्रतियोगिता में आरव सहगल (बीकॉम प्रथम सेमेस्टर) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से राशि (एमए अंग्रेजी, प्रथम सेमेस्टर) और प्रियांशी चौधरी (बीएससी पंचम सेमेस्टर) को मिला। तृतीय स्थान संयुक्त रूप से प्रियांशी सुमन और हेमंत अग्रवाल (बीकॉम प्रथम सेमेस्टर) ने हासिल किया। लक्ष्मी सैनी (बीकॉम प्रथम सेमेस्टर) को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।