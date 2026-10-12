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Haridwar News: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्वालापुर रहा तृतीय

Mon, 12 Oct 2026 06:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:18 PM IST
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Government Girls Inter College Jwalapur stood third
हरिद्वार। संस्कृत भारती की ओर से संस्कृत- संस्कृति ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई। इसके विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में हुई प्रतियोगिता में शिवडेल स्कूल बीएचईएल ने प्रथम, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बीएचईएल ने द्वितीय और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्वालापुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हरिराम आर्य इंटर कॉलेज मायापुर व ज्वालापुर इंटर कॉलेज को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री गौरव शास्त्री, श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. रवींद्र कुमार, संस्कृत भारती के सह प्रांत मंत्री डॉ. वेदव्रत, प्रकाश जोशी, प्रो. प्रेमचंद्र शास्त्री, डॉ. विजय त्यागी, डॉ. सर्वेश, डॉ. शिवदेव, देशराज शर्मा, विवेक, शिवम, अंकित, गोपाल आदि मौजूद रहे।
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