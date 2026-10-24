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Haridwar News: शराब ठेके के पास झगड़ा कर रहे चार युवक गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 06:00 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:00 PM IST
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Four youths arrested for fighting near a liquor shop
- सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, शांतिभंग में किया चालान
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में देसी शराब के ठेके के पास लड़ाई-झगड़ा कर हंगामा करना चार युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मामला शुक्रवार की देर रात का है। जब रोशनाबाद स्थित देसी शराब के ठेके के पास चार युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान मौके पर हंगामा होने लगा। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और एक-दूसरे को मारने-पीटने पर उतारू हो गए। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया।
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सीओ सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि आरोपी रवि कुमार निवासी बहादरपुर हरिद्वार, जगदीश निवासी फतेहाबाद बुलंदशहर हाल महादेवपुरम सिडकुल, सूरज निवासी ग्राम शिवपुरी अफजलगढ़ बिजनौर हाल लेबर कॉलोनी रानीपुर, संदीप निवासी सीबी गंज, पस्तोर बरेली हाल फ्रेंड्स कॉलोनी सिडकुल का शांतिभंग में चालान कर दिया गया।
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