फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   FIR registered in a case of chain snatching

Haridwar News: ट्रेन में महिला के गले से चेन झपटने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 07:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:59 PM IST
विज्ञापन
FIR registered in a case of chain snatching
-चंडीगढ़ जीआरपी थाने से ट्रांसफर होकर आई जीरो एफआईआर
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रही ट्रेन में सवार होने के दौरान एक महिला के गले से सोने की चेन झपट लेने के मामले में हरिद्वार जीआरपी ने प्राथमिकी दर्ज की है। चंडीगढ़ जीआरपी थाने से ट्रांसफर होकर आई जीरो एफआईआर दर्ज कर स्टेशन पर लगे कैमरे खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, चंडीगढ़ के मनीमाजरा निवासी बिहित माजी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 28 सितंबर की रात अपनी पत्नी रिंका माजी के साथ ट्रेन संख्या 14631 हरिद्वार-चंडीगढ़ में सफर करने के लिए सवार हुए थे। ट्रेन रात करीब 10 से 11 बजे के बीच हरिद्वार से रवाना होने वाली थी। इसी दौरान ट्रेन चलने से एक-दो मिनट पहले एक अज्ञात व्यक्ति उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन तोड़कर ट्रेन से उतर गया और फरार हो गया।
विज्ञापन


चेन का वजन करीब 6.5 ग्राम था। जैसे ही उन्हें पता चला तो तब तक ट्रेन चल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। हरिद्वार जीआरपी थाना प्रभारी बिपिन पाठक ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed