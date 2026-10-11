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Haridwar News: रामलीला के मंच पर पथराव के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sun, 11 Oct 2026 07:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:09 PM IST
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FIR in the stone-pelting incident
-बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला, आरोपियों को चिह्नित कर रही पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादराबाद। रामलीला मंचन के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 20 से 25 लोगों ने मौके पर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए मंच की ओर पत्थर फेंके। इससे मैदान में मौजूद दर्शकों में अफरा-तफरी मच गई थी। पुलिस अब घटना के दौरान बनाई गई वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ अक्तूबर की रात करीब 11 बजे रामलीला का मंचन चल रहा था। इसी दौरान तीन से चार अज्ञात लोगों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया। कमेटी के सदस्यों ने उन्हें समझाकर वहां से भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद वे अन्य लोगों के साथ लौट आए।
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आरोप है कि उन्होंने रामलीला बंद कराने की धमकी देते हुए मंच की ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे दर्शकों और कलाकारों को चोटें आईं। पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों को पकड़ने का प्रयास किया और घटना की वीडियो भी बनाई। इसके बाद कुछ देर के लिए मंचन रोकना पड़ा। पुलिस और कमेटी के सदस्यों के सहयोग से रामलीला दोबारा शुरू कराई गई। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज ली गई है। आरोपियों को चिह्नित करते हुए तलाश की जा रही है।
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