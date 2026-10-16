Haridwar News: लक्कड़हारान में जीवंत हुए रामायण के प्रसंग

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- श्री रामलीला समिति के 120वें वार्षिकोत्सव पर कलाकारों की शानदार प्रस्तुति- सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीलाओं ने बांधा समांसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। श्री रामलीला समिति लक्कड़हारान के 120वें वार्षिकोत्सव पर भव्य रामलीला मंचन हुआ। कलाकारों ने सीता खोज, जटायु उद्धार, शबरी संवाद, सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीलाएं प्रस्तुत कीं। इन जीवंत प्रसंगों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर रामलीला का मंचन किया गया।राज्यमंत्री एवं श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन आदर्श, मर्यादा और त्याग का प्रतीक है। रामलीला समाज को श्रीराम के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देती है। भारतीय व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक शर्मा ने रामलीला को भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं।श्री रामलीला कमेटी हरिद्वार के 103वें वार्षिकोत्सव में रावण दरबार, सीता हरण, जटायु वध और राम विलाप का भावपूर्ण मंचन हुआ। कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र चड्ढा ने जटायु के मित्र धर्म को सराहा। रामलीला संपत्ति कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील भसीन, मंत्री विनय सिंघल और संदीप कपूर ने रामलीला को भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और नैतिक मूल्यों का प्रतीक बताया।विभिन्न स्थानों पर रामलीला मंचनग्राम धनोरा में बाली वध की लीला का मंचन किया गया। बाली वध पर पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। बाली की भूमिका में हेमंत सैनी, सुग्रीव के रूप में रमेश सैनी, श्रीराम के रूप में दीपक सैनी और लक्ष्मण के रूप में निशांत सैनी ने दर्शकों की सराहना बटोरी। प्रबंधक ललित सैनी ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला देखने आ रहे हैं। गांव इब्राहिमपुर मसाई में हनुमान-विभीषण मिलन, अशोक वाटिका और लंका दहन की लीलाएं मंचित हुईं। कलाकारों की प्रस्तुति पर दर्शकों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। समिति अध्यक्ष अमित राधे, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार और कोषाध्यक्ष बंशीधर इस अवसर पर मौजूद रहे।भेल सेक्टर-1 में भावुक प्रसंगभेल सेक्टर-1 के रामलीला मंच पर मंथरा-कैकेयी संवाद का मंचन हुआ। दशरथ से कैकेयी द्वारा दो वचन मांगने और भगवान श्रीराम के वनवास प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कई दर्शकों की आंखें नम हो गईं। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान, राजवीर सिंह और मुकेश चौहान उपस्थित रहे।